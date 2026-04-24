La Roma annuncia l'addio di Claudio Ranieri | La direzione è chiara piena fiducia a Gasperini

La Roma ha comunicato ufficialmente la separazione da Claudio Ranieri, attribuendone la decisione a un conflitto insanabile con l'allenatore attuale. La società ha dichiarato di mantenere piena fiducia in Gasperini, confermando la volontà di proseguire con questa guida tecnica. Ranieri non sarà più alla guida della squadra a partire da questa stagione, dopo un periodo di collaborazione interrotto dai dissidi con il tecnico in carica.

È ufficiale l'addio di Claudio Ranieri alla Roma, conseguenza del conflitto insanabile con Gian Piero Gasperini. È il tecnico a uscire dunque vincitore dalla battaglia col senior advisor dei Friedkin, come evidenziato dallo stesso comunicato del club giallorosso.🔗 Leggi su Fanpage.it

TERREMOTO ROMA: RANIERI vicino all’ADDIO… sono STUFO di tutto QUESTO!

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