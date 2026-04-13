Irpiniambiente da Montefredane richiesta di accesso agli atti

Il Comune di Montefredane ha presentato una richiesta ufficiale di accesso agli atti nei confronti di Irpiniambiente. La comunicazione è stata firmata dal sindaco Ciro Aquino e riguarda documenti relativi alla gestione e alle attività dell’azienda. La richiesta è stata inviata recentemente e si inserisce in un procedimento amministrativo volto a ottenere chiarimenti su alcune pratiche dell’ente.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Montefredane, guidato dal sindaco Avv. Ciro Aquino, h a formalmente avviato una richiesta di accesso agli atti nei confronti di Irpiniambiente S.p.A., con comunicazione inviata per conoscenza anche all’ ATO Rifiuti Avellino e alla Provincia di Avellino. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di valutare in modo serio e responsabile l’eventuale acquisizione di quote societarie della società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti sul territorio provinciale. Montefredane, infatti, ha già provveduto ad accantonare in bilancio le risorse necessarie per un possibile ingresso nella compagine societaria, ma ritiene indispensabile acquisire un quadro completo e trasparente della situazione economica, patrimoniale e gestionale della società.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Irpiniambiente, da Montefredane richiesta di accesso agli atti Leggi anche: Irpiniambiente, Montefredane pronta ad acquistare le quote: chiesti gli atti per la valutazione economico-finanziaria Accesso agli atti, non è corretto rimandare ad altri uffici, bisogna consentire l’accesso o dichiarare formalmente di non possedere i documenti. SentenzaUna pubblica amministrazione che riceve una richiesta di accesso agli atti non può limitarsi a invitare il richiedente a rivolgersi ad un altro ente.