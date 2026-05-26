Giardini a lago pronta replica di Gaddi | Rapinese è un parassita politico

Sergio Gaddi risponde frontalmente al sindaco di Como Alessandro Rapinese sulla vicenda dei Giardini a lago e del parere della Soprintendenza relativo all’area del Tempio Voltiano. Nel lungo intervento diffuso attraverso un video, Gaddi sostiene che il primo cittadino stia tentando di presentare. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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