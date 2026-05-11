Un’altra estate senza giardini a lago | durissimo attacco di Nova Como contro Rapinese

Da quicomo.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un comunicato diffuso da Nova Como accusa il sindaco di Como di aver mentito riguardo ai ritardi nella riqualificazione dei giardini a lago. La nota, firmata da tre rappresentanti dell’associazione, descrive come l’estate sia trascorsa senza che i giardini siano stati riqualificati, e sostiene che Rapinese fosse al corrente dei problemi senza intervenire. La polemica si inserisce nel dibattito locale sulla gestione di questa importante area pubblica.

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“Rapinese mente sapendo di mentire”. È durissimo il comunicato - a firma Vincenzo Falanga, Teresa Minniti e Maria Massara - diffuso da Nova Como contro il sindaco di Como Alessandro Rapinese sul tema dei ritardi legati alla riqualificazione dei giardini a lago. Un intervento politico dai toni.🔗 Leggi su Quicomo.it

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