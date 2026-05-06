Ipocriti e frustrati | il comitato dello stadio replica al sindaco Rapinese

Il comitato civico della zona dello stadio di Como ha risposto alle dichiarazioni del sindaco, pubblicando un comunicato in cui definisce le sue affermazioni come “ipocrite e frustrate”. La disputa riguarda il futuro dello stadio Sinigaglia e si è accesa dopo le parole del primo cittadino, che aveva parlato durante una trasmissione locale. Nel documento, il comitato ha criticato aspramente le affermazioni del sindaco, senza però entrare in ulteriori dettagli.

Duro botta e risposta sul futuro dello stadio Sinigaglia di Como. Il Comitato civico della zona stadio ha diffuso un lungo comunicato dopo le dichiarazioni rilasciate dal sindaco Alessandro Rapinese durante la trasmissione “Esport Como”, nella quale alcuni relatori erano stati definiti “le uniche.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Como e nuovo stadio, Rapinese affonda il comitato: “Critiche da frustrati”Il dibattito sul nuovo stadio del Como 1907 torna ad accendersi e stavolta Alessandro Rapinese usa parole molto dure contro il comitato che si oppone... Riqualificazione dello stadio "Toccalli": a Morbegno nasce il comitato Merizzi NordÈ ufficialmente nato a Morbegno il Comitato dei Cittadini Zona Merizzi Nord, un gruppo indipendente promosso dai residenti dell’area interessata dal...