Gianluigi il destino è sospeso La sorella | Sentiamo l’affetto di tutti
Un uomo è stato dichiarato in condizioni di sospensione vitale. La sorella ha riferito di ricevere molti messaggi di sostegno. La famiglia ha descritto la persona come solare, amante delle risate e degli scherzi, anche con sé stessa. La notizia è stata diffusa da fonti locali. La situazione attuale rimane incerte e nessuna comunicazione ufficiale ha fornito ulteriori dettagli.
Fano, 26 maggio 2026 – “Era una persona solare. Gli piaceva ridere, scherzare, prendere in giro gli altri bonariamente e anche prendersi in giro da solo. Era uno di quelli che tengono viva la tavola della domenica, sempre con la battuta pronta”. A parlare è la sorella di Gianluigi Piaccia, 35 anni, Denise, più grande di lui di appena diciotto mesi. Gianluigi in queste ore resta al centro di un dolore familiare enorme, il dolore che è anche di una città che si è stretta attorno a lui dopo il gravissimo incidente avvenuto venerdì scorso alla Tecno Collaudi di Bellocchi, quando l’esplosione di una bombola di Co2 l’ha tragicamente ferito. Probabilmente, a causa di un errore nel passaggio di informazioni tra autorità sanitarie e giudiziarie, lunedì era stata diffusa la prematura notizia del decesso del giovane fanese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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