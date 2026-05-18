Una donna di 48 anni è deceduta in una località della Toscana, meno di tre anni dopo aver perso la sorella. La notizia ha colpito profondamente la comunità locale, che si sta confrontando con questa perdita improvvisa. La vittima, al momento, non ha ancora una spiegazione ufficiale per il decesso. La famiglia si trova ad affrontare un momento difficile, mentre le autorità stanno portando avanti le indagini necessarie per chiarire le circostanze della morte.

Monte Argentario (Grosseto), 18 maggio 2026 – Un destino infame e un’intera comunità in lutto per la stessa famiglia. Se n’è andata a soli 48 anni Alessandra Fanciulli, dopo soltanto due anni e mezzo di distanza dalla scomparsa della sorella Marta, anche lei giovanissima, ad appena 44 anni. E poco dopo suo marito, scomparso a causa di un infarto. Una malattia scoperta poco tempo fa. Ne avrebbe compiuti 49 tra pochi giorni Alessandra, il 27 maggio, ma oggi ha lasciato tutti nello sconforto. Si è spenta nel letto dell’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello, a seguito di una malattia che aveva scoperto di avere soltanto poco più di un mese fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un destino crudele: Alessandra Fanciulli muore a 48 anni, meno di tre anni fa aveva perso la sorella

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