A Garlasco la nebbia si sta sollevando dopo mesi di attesa e di voci che si sono susseguite. Le indagini e le indiscrezioni si stanno lentamente chiarendo, portando alla luce dettagli che prima risultavano poco definiti. Ora, alcuni elementi sembrano trovare una collocazione più precisa, anche se la complessità della vicenda rimane evidente. La situazione sta evolvendo, e i protagonisti coinvolti si trovano di fronte a un possibile svilupparsi degli eventi.

Mesi e mesi di palude statica, indiscrezioni e ipotesi più suggestive che realistiche. Ma ora i puntini iniziano a collegarsi, e il quadro appare più limpido e al tempo stesso sconcertante. Sconcertante perché tutte le verità che pensavamo di conoscere erano in realtà menzogne. Sconcertante perché Alberto Stasi, che secondo la perizia della dottoressa Cristina Cattaneo non era sulla scena del crimine al momento dell’omicidio, è stato condannato a 16 anni di galera e ne ha scontati 10. Ora, invece, si profila per lui la probabile revisione del processo. Lo spostamento dell’omicidio più avanti nel tempo, infatti, vedrebbe il fidanzato di Chiara Poggi al pc di casa sua, intento a lavorare alla tesi di laurea.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, la nebbia si dipana: tutti i protagonisti e il loro probabile destino

Caso Garlasco, nei pc di Alberto e Chiara il possibile movente

Notizie correlate

Bosnia-Italia, Gigi Buffon spiazzante: "Vediamo come si dipana la matassa..."Dopo il terzo Mondiale consecutivo mancato dall’Italia, Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale, ha commentato a caldo la sconfitta...

Aryna Sabalenka esulta per Sinner dopo che al Miami Open il loro destino si è intrecciato ancoraJannik Sinner e Aryna Sabalenka hanno realizzato il Sunshine Double e per la sesta volta in poco più di due anni hanno vinto lo stesso torneo.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Quarto Grado: Garlasco: l'assassino di Chiara Poggi si è lavato in quel bagno? Video; Video quarto grado: guarda gli ultimi video e notizie; Quarto Grado: Rosa Teruzzi e il romanzo giallo Trappola nella nebbia Video; Libero Tv Inchieste: video sulle recenti inchieste e reportage.

Garlasco, la nebbia si dipana: tutti i protagonisti e il loro probabile destinoDipanata la nebbia, il delitto di Garlasco si avvicina finalmente a una svolta. Quali sono tutti i protagonisti e gli elementi in tavola ... panorama.it

Garlasco in Tv, cadono le accuse verso Alberto Stasi. Milo Infante tuona: Si deve togliere un innocente dal carcereNella puntata di Ore 14 del 24 aprile 2026 spazio a Garlasco, si avvicina la possibilità di far cadere le accuse che hanno portato alla condanna di Stasi ... libero.it

#Garlasco, Fabrizio Gallo: "Il caso di Garlasco è chiuso. Le indagini sono finite" #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook

#Garlasco Il procuratore generale di Milano Francesca Nanni spiega che la Procura di Pavia mantiene la sua autonomia indipendentemente dalle decisioni che verranno prese riguardo l'istanza di revisione. Sempre piu vicina la richiesta di rinvio a giudizio pe x.com