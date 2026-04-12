Infortunio alle Bassette | operaio 21enne morto dopo due giorni di agonia

Un giovane operaio di 21 anni è deceduto nella serata di sabato 11 aprile, due giorni dopo aver subito un infortunio sul lavoro avvenuto presso il sito delle Bassette. Il ragazzo era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dove ha combattuto tra la vita e la morte fino al decesso. L’incidente ha coinvolto un lavoratore che stava svolgendo attività in un’area industriale della zona.

Ravenna, 12 aprile 2026 – Purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto nella serata di ieri, sabato 11 aprile, dopo due giorni di agonia l’ operaio 21enne che era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena dopo un infortunio sul lavoro alle Bassette. Rayan Lassoued, nato a Rimini e residente a Cesena, – dipendente di una ditta esterna – stava lavorando nel capannone di un’officina meccanica nella zona artigianale delle Bassette, alle porte di Ravenna, quando, poco dopo le 16 di giovedì 9 aprile, è precipitato da un’altezza di 8-10 metri durante operazioni di manutenzione della copertura superiore. Tra le ipotesi all’origine dell’infortunio c’è quella che sotto al 21enne possa avere ceduto un pannello in zona perimetrale non lasciandogli alcun appiglio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Infortunio alle Bassette: operaio 21enne morto dopo due giorni di agonia Bimbo precipita dalla finestra a Bologna, morto dopo due giorni di agonia in ospedaleNon ce l’ha fatta il bambino di un anno e mezzo precipitato nei giorni scorsi da una finestra al secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, nel... Investito da un’auto mentre attraversa: Marco Cauti, 49 anni, è morto dopo due giorni di agoniaCremona, 23 marzo 2026 – Il 49enne investito venerdì pomeriggio in piazza IV Novembre, non ce l’ha fatta.