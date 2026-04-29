Roma incendio in una roulotte | morto dopo tre giorni di agonia

Un uomo di 62 anni senza dimora è deceduto dopo tre giorni di agonia a causa delle ustioni riportate nell'incendio di una roulotte avvenuto sabato 25 aprile nella zona del Torrino Nord, a Roma. L'incendio si è sviluppato in una roulotte e ha causato gravi ferite all'uomo, che è stato ricoverato in ospedale prima di perdere la vita. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.

È morto l'uomo di 62 anni, senza dimora, rimasto ustionato nell'incendio divampato sabato 25 aprile nella sua roulotte a Roma, nella zona del Torrino Nord. Il suo cuore ha smesso di battere nella serata di martedì 28 aprile all'ospedale Sant'Eugenio, dove era stato ricoverato a causa delle.🔗 Leggi su Romatoday.it LIVE Roma, incendio in un edificio occupato, in corso operazioni di spegnimento: diretta video Notizie correlate Incendio in una roulotte al Torrino a Roma: 62enne ustionato muore dopo tre giorni di agoniaIncendio su viale Oceano Indiano: un senza fissa dimora soccorso dai passanti muore in ospedale. Liu Wenham è morto dopo sei giorni di agonia: era rimasto ferito in una sparatoria con la poliziaÈ morto nel pomeriggio di sabato Liu Wenham, il trentenne di nazionalità cinese rimasto ferito domenica primo febbraio nel corso di una sparatoria... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incendio a Roma, in fiamme una roulotte. Uomo di 62 anni in pericolo di vita; Roma, roulotte in fiamme: ferito gravemente 62enne; Roma, incendio in una roulotte in zona Eur: un ferito grave portato al Sant'Eugenio; Grosso incendio a Cafasse: gravemente danneggiata un'officina, nube di fumo visibile da distante. Incendio in una roulotte al Torrino a Roma: 62enne ustionato muore dopo tre giorni di agoniaLa roulotte in cui viveva, parcheggiata su viale dell’Oceano Indiano, nel quartiere Torrino a Roma, aveva preso fuoco nella serata di sabato 25 aprile. Dopo tre giorni di ricovero, il 62enne è morto a ... fanpage.it Roma – Incendio in una roulotte, 62enne ferito gravemente (FOTO)ROMA - Intorno alle 22:30 di ieri, in via Oceano Indiano, si è verificato un grave incendio che ha coinvolto una roulotte in sosta in un'area verde nel quartie ... etrurianews.it La notizia: https://www.ilsole24ore.com/art/preso-roma-sparatore-25-aprile-e-21enne-AI9nrilC - facebook.com facebook #Mourinho: “ #Roma il posto più bello della mia carriera. Non ho mai sentito un ambiente così incredibile intorno alla squadra. Livello di esigenza alto Non è un dramma! Quando abbiamo vinto la Conference la festa è stata pazzesca. Non è colpa dei tifosi se x.com