Giani | ’Grande successo’ | Congratulazioni Matteo per lo spirito di servizio

A Prato, Matteo Biffoni ha ricevuto numerosi elogi pubblici per il suo impegno. Il sindaco ha espresso congratulazioni a Biffoni, riconoscendo il suo atteggiamento di disponibilità nei confronti della comunità. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle azioni compiute o sui risultati ottenuti, ma si evidenzia un riconoscimento pubblico per il comportamento di servizio. La comunicazione si limita a sottolineare l’apprezzamento per il ruolo svolto.

Grande successo a Prato per Matteo Biffoni, al quale vanno le mie più vive congratulazioni. Con grande spirito di servizio, Matteo si è messo a disposizione dei cittadini di Prato che lo hanno premiato. È la dichiarazione ufficiale del governatore della Toscana, Eugenio Giani, sulla vittoria di Matteo Biffoni – eletto sindaco per la terza volta dai pratesi – alle amministrative. E Giani include Prato nell’onda del successo della coalizione di centrosinistra in Toscana: "Soddisfazione laddove ha vinto al primo turno il candidato del centrosinistra, come è accaduto a Prato, Pistoia, Sesto fiorentino, Figline, Cascina; la partita si apre invece... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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