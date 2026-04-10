I Cesaroni torneranno nel 2026 con nuove puntate, riproponendo molte delle figure del cast originale. Tra gli attori coinvolti c’è Matteo Branciamore, che interpreta Marco, figlio di Giulio, ruolo interpretato da Claudio Amendola. In un’intervista, Branciamore ha affermato che lo spirito della fiction sarà simile a quello delle prime stagioni, aggiungendo che l’assenza di Antonello Fassari si farà sentire.

I Cesaroni stanno tornando e con le nuove puntante della fiction rivedremo gran parte del cast storico dell’amatissima serie tv di Canale 5, tra questi Matteo Branciamore, che nella fiction interpreta Marco, figlio di Giulio, interpretato da Claudio Amendola. La messa in onda della prima puntata della nuova stagione è in programma lunedì 13 aprile 2026, giorno in cui si riapriranno le porte della villetta, diventata ormai luogo simbolo delle vicende che da sempre hanno caratterizzato la vita dei protagonisti, tra new entry e assenze, quella dei Cesaroni è sicuramente una delle famiglie più amate della tv. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Matteo Branciamore, e con lui abbiamo parlato delle nuove puntate della serie tv, delle assenze nel cast e delle presenze storiche. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - I Cesaroni 2026, Matteo Branciamore: “Lo spirito sarà quello delle prime stagioni. Antonello Fassari un’assenza enorme” – Intervista

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