Gian Marco De Michelis per la sesta volta al Giro-E
Gian Marco De Michelis partecipa per la sesta volta al Giro-E, evento collegato al Giro d’Italia che utilizza e-bike per promuovere la mobilità sostenibile ed elettrica.
Sesta partecipazione al Giro-E per Gian Marco De Michelis, protagonista ancora una volta dell’evento che accompagna il Giro d’Italia e che, attraverso la formula delle e-bike, promuove la mobilità sostenibile ed elettrica. Originario di Lignano, Gian Marco, 54 anni, porta avanti una storia che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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