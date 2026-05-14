Il 14 maggio 2026, nella sesta tappa del Giro d’Italia, un ciclista originario di Cantù ha vinto per la prima volta in carriera. Durante la corsa, si è verificata una caduta tra i favoriti, coinvolgendo diversi atleti di alta classifica. L’atleta ha approfittato della situazione, attraversando l’ultimo tratto di corsa e conquistando la vittoria in modo inaspettato. La sua vittoria rappresenta un traguardo importante, dopo anni di tentativi e attese.

Cantù (Como), 14 maggio 2026 – L’ultima curva, la caduta in gruppo che coinvolge tutti i favoriti alla vittoria e la strada del successo che, inaspettata, si spalanca davanti a lui. Il canturino Davide Ballerini (Xds Astana) ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia, la Paestum-Napoli di 141 km. Allo sprint di Piazza del Plebiscito, il 31enne lombardo - primo italiano a imporsi in questa edizione della corsa rosa- ha preceduto Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step). La gioia post tappa. Per Ballerini è il primo storico trionfo in una tappa di un grande giro del ciclismo. Ma è una vittoria voluta, inseguita e arrivata dopo una vita passata a piazzarsi in top ten. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La prima volta di Davide Ballerini. Chi è il canturino che ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia: “Da anni inseguivo questo momento”

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