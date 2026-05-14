La prima volta di Davide Ballerini Chi è il canturino che ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia | Da anni inseguivo questo momento
Il 14 maggio 2026, nella sesta tappa del Giro d’Italia, un ciclista originario di Cantù ha vinto per la prima volta in carriera. Durante la corsa, si è verificata una caduta tra i favoriti, coinvolgendo diversi atleti di alta classifica. L’atleta ha approfittato della situazione, attraversando l’ultimo tratto di corsa e conquistando la vittoria in modo inaspettato. La sua vittoria rappresenta un traguardo importante, dopo anni di tentativi e attese.
Cantù (Como), 14 maggio 2026 – L’ultima curva, la caduta in gruppo che coinvolge tutti i favoriti alla vittoria e la strada del successo che, inaspettata, si spalanca davanti a lui. Il canturino Davide Ballerini (Xds Astana) ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia, la Paestum-Napoli di 141 km. Allo sprint di Piazza del Plebiscito, il 31enne lombardo - primo italiano a imporsi in questa edizione della corsa rosa- ha preceduto Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step). La gioia post tappa. Per Ballerini è il primo storico trionfo in una tappa di un grande giro del ciclismo. Ma è una vittoria voluta, inseguita e arrivata dopo una vita passata a piazzarsi in top ten. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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