Colpito con una fiocina da sub nel parcheggio dell’Iperal | fermato a Sarnico il presunto aggressore

Nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, un uomo di 59 anni è stato colpito da una fiocina sparata da un’auto nel parcheggio di un supermercato. La polizia ha fermato in serata il presunto autore dell’aggressione, avvenuta nel parcheggio di Sarnico. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sul contesto dell’episodio.

È stato fermato in serata il presunto autore dell’incredibile aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì 25 maggio nel parcheggio del supermercato Iperal di Carvico, dove un uomo di 59 anni è stato colpito da una fiocina sparata da un’auto. I carabinieri lo hanno rintracciato Sarnico, dove aveva abbandonato la sua Fiat Punto grigia. Determinanti per le indagini le immagini delle telecamere presenti in zona. “Stavo salutando mia moglie, poi con la coda dell’occhio ho visto un’auto”, ha raccontato la vittima ai soccorritori, mentre si trovava distesa sull’asfalto rovente con il dardo conficcato nella pelle. L’uomo al volante, secondo il suo racconto, “ha abbassato il finestrino e mi ha sparato”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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