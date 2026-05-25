Colpito con una fiocina nel parcheggio dell’Iperal | fermato a Sarnico il presunto aggressore

Il presunto autore dell'aggressione con una fiocina nel parcheggio di un supermercato è stato fermato in serata a Sarnico. L'episodio è avvenuto lunedì 25 maggio nel primo pomeriggio nel parcheggio di un supermercato di Carvico, dove un uomo di 59 anni è stato colpito da un'arma da fuoco improvvisata. La polizia ha identificato e fermato il sospetto poco dopo l'accaduto.

È stato fermato in serata il presunto autore dell’incredibile aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì 25 maggio nel parcheggio del supermercato Iperal di Carvico, dove un uomo di 59 anni è stato colpito da una fiocina sparata da un’auto. I carabinieri lo hanno rintracciato Sarnico, dove aveva abbandonato la sua Fiat Punto grigia. Determinanti per le indagini le immagini delle telecamere presenti in zona. “Stavo salutando mia moglie, poi con la coda dell’occhio ho visto un’auto”, ha raccontato la vittima ai soccorritori, mentre si trovava distesa sull’asfalto rovente con il dardo conficcato nella pelle. L’uomo al volante, secondo il suo racconto, “ha abbassato il finestrino e mi ha sparato”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Freccia colpisce un uomo al petto a Carvico nel parcheggio dell'Iperal, caccia all'aggressore in fugaUn uomo di 59 anni è stato ferito al petto da una freccia nel parcheggio di un supermercato a Carvico.

Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un 17enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggioUn giovane di 17 anni è stato fermato in relazione all’omicidio di un uomo di 25 anni avvenuto in un parcheggio a Pavia.

Si parla di: Passante ferito al petto da una fiocina scagliata da un'auto nel Bergamasco.

Colpisce un uomo con una fiocina: fermato a Sarnico il presunto autoreÈ stato fermato il presunto autore dell’incredibile aggressione avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì 25 maggio nel parcheggio del supermercato Iperal, ... bergamonews.it

Follia a Carvico: scaglia una fiocina dall’auto e colpisce un 59enne, poi fuggeAll'esterno del supermercato Iperal, al confine con Calusco nel primo pomeriggio di lunedì. Un testimone: L'auto si è avvicinata, l'uomo al volante ha abbassato il finestrino e scoccato la freccia ... bergamonews.it