Un uomo di 30 anni è morto travolto in un magazzino, in un incidente sul lavoro. L’area interessata è stata sequestrata per le indagini. La vittima risiedeva nelle province di Lucca e Pescia, dove si sono svolti i primi accertamenti. La notizia ha suscitato dolore e sconcerto tra la comunità locale. Le autorità stanno conducendo le verifiche necessarie per ricostruire le cause dell’incidente.

Altopascio (Lucca), 26 maggio 2026 – La provincia di Lucca e Pescia, dove la vittima viveva, sono sotto choc per la morte di Giacomo Pucci: un trentenne con ancora tanti sogni. Spezzati dopo l’incidente sul lavoro accaduto nel magazzino di una ditta in cui lavorava da diversi anni, almeno cinque secondo quanto si apprende. La ditta è specializzata in sistemi di automazione industriale e progettazione di impianti chimici e farmaceutici. Sembra stesse movimentando della merce quando sarebbe stato travolto da una pressa che in quel momento non era in utilizzo. Ogni tentativo di salvarlo è risultato vano. I soccorsi. Sotto choc l’azienda e i colleghi, i primi a soccorrerlo quando si sono accorti di quanto stava accadendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giacomo Pucci, i sogni spezzati: morire sul lavoro, travolto nel magazzino. Inchiesta e area sequestrata

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