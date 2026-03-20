Roma notte amara all’Olimpico tra sogni spezzati e rimpianti

Nella notte all’Olimpico, la Roma ha concluso il suo cammino in Europa League. La partita contro il Bologna si è conclusa ai tempi supplementari dopo un confronto intenso e ricco di episodi. La squadra giallorossa ha perso la partita e lasciato il torneo agli ottavi di finale. La gara si è svolta sotto gli occhi di un pubblico coinvolto e appassionato.

La fine del percorso europeo della Roma arriva nel modo più doloroso possibile: dopo una partita lunga, combattuta e ricca di episodi, i giallorossi cedono nei tempi supplementari contro il Bologna, abbandonando l’Europa League agli ottavi di finale. Non si tratta soltanto di un’eliminazione, ma di un passaggio che rischia di incidere profondamente sull’equilibrio della stagione. La squadra allenata da Gasperini, infatti, paga una gestione discontinua della gara e una fragilità difensiva emersa nei momenti chiave. Roma-Bologna 3-4: errori, reazione e limite strutturale. Il confronto dell’Olimpico si è sviluppato su binari imprevedibili. Il Bologna ha saputo sfruttare con lucidità le disattenzioni della Roma, colpendo con efficacia nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, notte amara all’Olimpico tra sogni spezzati e rimpianti Articoli correlati Tragedia a Morciano: 19enne muore in incidente, sogni spezzatiUn giovane spezzato dalla strada: la passione per la musica e il sogno di un mestiere Nella notte tra il 21 e il 22 febbraio 2026, a Morciano di... Leggi anche: Napoli dominante all’Olimpico: Lazio ko tra nervi e rimpianti Contenuti e approfondimenti su Roma notte amara all'Olimpico tra sogni... Discussioni sull' argomento Tg Sport - 19/3/2026; Malen trascina la Roma: è il bomber del 2026 in Serie A; Tg Sport – 19/3/2026; È morta Enrica Bonaccorti, attrice e icona tv anni '80: da Pronto, chi gioca? a Non è la Rai. #Gasperini amaro: “ #Roma superiore al #Bologna. I fischi Non per la prestazione…” x.com Roma-Bologna 3-3 dopo i 90 minuti, si va ai supplementari - facebook.com facebook