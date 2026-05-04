GF Vip tensione fuori controllo | Antonella Elia sfiora la rissa con Alessandra Mussolini

Da movieplayer.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata del reality show, una discussione tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini è degenerata rapidamente, portando a un momento di forte tensione. Un gesto compiuto durante il confronto ha portato i due concorrenti a sfiorarsi fisicamente, con gli altri partecipanti che hanno assistito alla scena in modo sorpreso. La situazione si è surriscaldata, creando scompiglio all’interno della Casa.

Un semplice gesto scatena il caos nella Casa: la discussione tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini degenera rapidamente, sfiorando il contatto fisico davanti agli altri concorrenti. Nella Casa del Grande Fratello non passa giorno senza tensioni, e questa volta protagoniste sono Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Le due, ormai prigioniere dei loro ruoli e di un'antipatia evidente, sono arrivate a un nuovo scontro per un motivo apparentemente banale: una porta da lasciare aperta o chiusa. Il diverbio è rapidamente degenerato in un faccia a faccia infuocato, con toni sempre più accesi e una rissa solo sfiorata. La convivenza forzata accende gli animi Ancora una volta, il prolungamento del reality sembra non aver giovato agli equilibri interni.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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