Alessandra Mussolini è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, dopo aver accettato di partecipare. L'ex attrice ed europarlamentare riceve un cachet molto elevato per il suo ruolo nel reality. La cifra richiesta è superiore alla norma e ha attirato l'attenzione di media e pubblico. La sua presenza nel programma è ufficiale e confermata dalle fonti coinvolte.

Alessandra Mussolini tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. L'ex attrice ed europarlamentare non partecipa però gratis. A far discutere è un'indiscrezione che riguarda proprio il suo cachet. "Signori - scrive Davide Maggio -, la Mussolini per fare il GFVip ha preso 350.000 euro a prescindere dal numero di puntate nella casa". Una notizia che ha fatto il giro del web creando non poche polemiche. Eppure non è escluso che altri vip, anche in passato, abbiano ricevuto la stessa cifra. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46492953 D'altronde nel corso di tutti questi anni non si hanno mai avuto notizie precise su quanto percepiscano davvero i concorrenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gf Vip, il cachet di Alessandra Mussolini: cifre pazzesche

Articoli correlati

Grande Fratello Vip, quando percepisce Alessandra Mussolini? Svelato l’impressionante cachetAlessandra Mussolini è tra le concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, partito lo scorso 17 marzo sui teleschermi di Canale 5 con la...

Gf Vip, Alessandra Mussolini in Casa con l’urinatoio | VIDEOAlessandra Mussolini presto entrerà nella Casa del Gf Vip, oggi a Forum ha raccontato le sue prime impressioni e quali sono le sue paure AlGf Vipci...

Una raccolta di contenuti su Alessandra Mussolini

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, quanto guadagnano (davvero) i protagonisti: dal cachet di Ilary Blasi ai vipponi, stipendi da 1.000 euro a settimana; GF Vip, svelati i cachet dei concorrenti: quanto guadagnano; Grande Fratello Vip (17 marzo), cosa è successo: Ilary Blasi tra gaffe e Totti, Antonella Elia flop al televoto, nomination e polemiche; Chi è Romano Floriani Mussolini, figlio di Alessandra del Grande Fratello Vip 2026: la scelta del doppio cognome.

Quanto ha guadagnato Alessandra Mussolini al GF Vip? il cachet e le reazioni in casaAlessandra Mussolini è stata al centro dell'attenzione nella prima puntata del GF Vip: dal gesto bizzarro sotto la doccia alle parole contro Selvaggia Lucarelli, fino alle voci su un compenso da 350 m ... notizie.it

Cachet da capogiro per Alessandra Mussolini al GF VipErogato un cachet da capogiro all'ex deputata Alessandra Mussolini per farla partecipare al Grande Fratello Vip ... ilvicolodellenews.it

Intanto nella notte Alessandra Mussolini ha rivelato a tutti di avere fatto un tatuaggio lì sotto: “Mi volevo fare un bel tatuaggione! Se ha fatto male Volevo morire! Dove Ma lì, sulla pat*ta! Tanto non ci sente nessuno“ - facebook.com facebook

#Selvaggia #Lucarelli contro Alessandra #Mussolini al #gfvip: "La politica ti è andata male, il ballo anche, magari dalla casa riesci a renderti simpatica". E l'ex parlamentare si arrabbia. #grandefratellovip x.com