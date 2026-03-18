Gf Vip il cachet di Alessandra Mussolini | cifre pazzesche

Da liberoquotidiano.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandra Mussolini è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, dopo aver accettato di partecipare. L'ex attrice ed europarlamentare riceve un cachet molto elevato per il suo ruolo nel reality. La cifra richiesta è superiore alla norma e ha attirato l'attenzione di media e pubblico. La sua presenza nel programma è ufficiale e confermata dalle fonti coinvolte.

Alessandra Mussolini tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. L'ex attrice ed europarlamentare non partecipa però gratis. A far discutere è un'indiscrezione che riguarda proprio il suo cachet. "Signori - scrive Davide Maggio -, la Mussolini per fare il GFVip ha preso 350.000 euro a prescindere dal numero di puntate nella casa". Una notizia che ha fatto il giro del web creando non poche polemiche. Eppure non è escluso che altri vip, anche in passato, abbiano ricevuto la stessa cifra.   ge:kolumbus:liberoquotidiano:46492953   D'altronde nel corso di tutti questi anni non si hanno mai avuto notizie precise su quanto percepiscano davvero i concorrenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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