Gestione frane il cambio di passo | a Ridracoli esperti e istituzioni a confronto sulla nuova pericolosità reale
A Santa Sofia, presso la sede di Romagna Acque vicino alla Diga di Ridracoli, si è svolto un seminario di aggiornamento tecnico-divulgativo sulla gestione delle frane. All'incontro hanno partecipato esperti e rappresentanti delle istituzioni per discutere della nuova pericolosità reale legata alle criticità idrogeologiche nell’Appennino. È stata condivisa una nuova prospettiva sulla prevenzione e sulla gestione delle criticità legate al rischio frane.
Si è tenuto presso la sede di Romagna Acque a Capaccio di Santa Sofia, proprio all’ombra della Diga di Ridracoli, un seminario di aggiornamento tecnico-divulgativo che ha segnato un punto di svolta nella gestione delle criticità idrogeologiche del nostro Appennino. L’evento, organizzato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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