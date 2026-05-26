Gestione frane il cambio di passo | a Ridracoli esperti e istituzioni a confronto sulla nuova pericolosità reale

Notizia in breve

A Santa Sofia, presso la sede di Romagna Acque vicino alla Diga di Ridracoli, si è svolto un seminario di aggiornamento tecnico-divulgativo sulla gestione delle frane. All'incontro hanno partecipato esperti e rappresentanti delle istituzioni per discutere della nuova pericolosità reale legata alle criticità idrogeologiche nell’Appennino. È stata condivisa una nuova prospettiva sulla prevenzione e sulla gestione delle criticità legate al rischio frane.