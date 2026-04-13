Smart working al Maschio Angioino confronto tra istituzioni ed esperti

Questa mattina, nella sala della Loggia del Maschio Angioino di Napoli, si svolge un incontro pubblico dedicato allo smart working e alle prospettive future delle organizzazioni. L’evento, che inizia alle 9,30, vede la partecipazione di rappresentanti istituzionali, accademici ed esperti del settore. L’obiettivo è analizzare l’evoluzione delle modalità di lavoro in un contesto di cambiamenti sociali e professionali.

Questa mattina, a partire dalle 9,30, nella sala della Loggia del Maschio Angioino di Napoli, si tiene l’incontro pubblico “Smart working e futuro delle organizzazioni”, un appuntamento che riunisce istituzioni, accademici ed esperti per discutere l’evoluzione del lavoro. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di andare oltre la visione dello smart working come semplice modalità operativa, proponendolo invece come uno strumento strategico per ripensare profondamente i modelli organizzativi. In un contesto caratterizzato da innovazione tecnologica, sostenibilità e nuove esigenze produttive, il lavoro agile si configura come leva fondamentale per migliorare l’efficienza dei servizi e rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini.🔗 Leggi su Ildenaro.it Genitorialità, adozioni e cooperazione internazionale: a Napoli il confronto tra istituzioni ed espertiIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Marzo Donna, le donne agricoltrici ed artigiane si raccontano al Maschio AngioinoTempo di lettura: 2 minutiCasartigiani Napoli e Coldiretti Napoli chiudono il “MARZO DONNA” con un evento speciale al Maschio Angioino, lunedì 23...