A Napoli si è svolto un incontro tra istituzioni ed esperti per discutere dei mutamenti nelle modalità di vivere la genitorialità e del ruolo della cooperazione internazionale nel garantire i diritti dei bambini. Durante l'evento, sono stati analizzati i cambiamenti sociali che influenzano le famiglie e le adozioni, con un focus sulla collaborazione tra enti nazionali e internazionali. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti di vari enti coinvolti nel settore.

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© Lifeandnews.it - Genitorialità, adozioni e cooperazione internazionale: a Napoli il confronto tra istituzioni ed esperti

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