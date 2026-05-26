Germania | violenza LGBTQ+ in aumento e stallo nel governo Merz

In Germania si registra un aumento delle aggressioni contro la comunità LGBTQ+ e il governo guidato da Merz non ha ancora risposto alle richieste di Sophie Koch, referente per i diritti civili. I dati ufficiali indicano un incremento delle violenze, mentre le autorità non hanno adottato misure concrete per affrontare la situazione. La situazione rimane in stallo, senza interventi ufficiali specifici, e le richieste di intervento da parte delle associazioni sono rimaste senza risposta.

? Domande chiave Perché il governo Merz ignora le richieste della referente Sophie Koch?. Come spiegano i dati l'aumento delle aggressioni contro la comunità LGBTQ+?. Chi blocca l'inserimento dell'inclusione queer nella Costituzione tedesca?. Quali sono i motivi del rallentamento sulle leggi per le coppie omosessuali?.? In Breve Aggressioni LGBTQ+ decuplicate rispetto al 2015 a Dresda e nel Bundestag.. Julia Klöckner ha revocato il divieto di esporre bandiera arcobaleno al Bundestag.. Karin Prien ostacola i progressi della referente Sophie Koch sulle misure di polizia.. Legge sull'autodefinizione sotto valutazione a meno di due anni dalla sua entrata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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