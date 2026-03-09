In Germania, la Cdu ha subito una sconfitta alle elezioni nel Baden-Württemberg, una regione nel sud-ovest del paese con più di 11 milioni di abitanti. La notizia è stata commentata dal leader del partito, che ha definito il risultato

La Cdu, l’Unione Cristiano-Democratica di Germania, ha perso le elezioni nel Baden-Württemberg, regione di oltre 11 milioni di abitanti nel sud-ovest del Paese che ospita, tra le altre aziende, le case automobilistiche Mercedes-Benz e Porsche. A vincere sono stati i Verdi, davanti a Cdu e AfD. “L’affluenza alle urne è stata molto alta, quasi il 70%. Ciononostante, non abbiamo vinto le elezioni. È un risultato amaro per noi”, ha detto il presidente del partito e cancelliere tedesco Friedrich Merz in conferenza stampa. “Ho parlato con i due leader di SPD. Siamo d’accordo sul fatto che questo risultato non avrà alcun impatto sulla coalizione qui a Berlino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Germania, Merz e la sconfitta alle elezioni nel Baden-Württemberg: "Risultato amaro"

