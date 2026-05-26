Germania afghano entra in scuola e abusa di una 11enne disabile

Un uomo di origine afghana è entrato in una scuola tedesca e ha molestato una bambina disabile di 11 anni. L'incidente è avvenuto in un bagno, dove l'uomo ha anche minacciato la bambina con un coltello. La polizia ha arrestato l'uomo e sta conducendo le indagini. La scuola ha attivato le procedure di sicurezza e supporto per la bambina.

Orrore in una scuola in Germania, dove un immigrato afghano – ventenne e disoccupato – ha fatto irruzione in un istituto per alunni con bisogni speciali e ha abusato di una bambina, disabile, di 11 anni. L’agghiacciante aggressione è avvenuta a Coblenza, nel Renania-Palatinato, il 28 aprile scorso, ma è stata svelata dalla Bild solamente domenica 24 maggio. L’uomo, identificato con il nome di Nassar S., sarebbe entrato nella scuola insieme a un complice, nonostante i divieti di ingresso per estranei. Successivamente i due avrebbero atteso nei corridoi che i bambini uscissero dalle aule. L’aggressione sarebbe avvenuta in bagno dove – secondo le dichiarazioni dell’avvocato della famiglia della vittima – l’uomo avrebbe anche minacciato la bambina con un coltello. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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