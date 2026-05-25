Un giovane di 20 anni di origine afghana è stato arrestato dopo aver fatto irruzione in una scuola e aver abusato di una bambina disabile di 11 anni nei bagni, minacciandola con un coltello. L’episodio è avvenuto all’interno dell’istituto scolastico e ha suscitato scalpore in Germania. La polizia ha confermato l’arresto e l’intervento immediato.

Un immigrato afghano si è introdotto in una scuola e ha abusato di una bambina di 11 anni, disabile, dopo averla minacciata con un coltello. Il raccapricciante caso di cronaca è avvenuto il 28 aprile, a Coblenza, ma è divenuto di dominio pubblico solo domenica 24 maggio, dopo la denuncia pubblicata sulla Bild. “Hanno atteso i bambini nei corridoi e hanno trascinato la ragazzina nel bagno”. Come scrive il giornale tedesco, la bambina di 11 anni, che è affetta da una seria patologia è stata aggredita sessualmente all’interno della scuola per alunni con bisogni speciali “Hans-Zulliger”. Il presunto autore del crimine è Nassar S., un ventenne afghano disoccupato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Irrompe in una scuola e abusa di una bambina nei bagni: in manette un ventenne afghano. Germania sotto choc

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