Nessuno l' aiuta ad andare in bagno una 17enne disabile cambia scuola a Genova | Mi hanno umiliata e derisa

Una ragazza di 17 anni disabile, che usa la sedia a rotelle e ha partecipato alle paralimpiadi come atleta, ha deciso di cambiare scuola a Genova. La giovane ha spiegato di essere stata umiliata e derisa perché nessuno si è occupato di assisterla durante il bisogno di andare in bagno. La situazione ha portato alla sua decisione di cambiare istituto scolastico.

Una ragazza disabile su una sedia a rotelle, ex atleta paralimpica, è stata costretta a cambiare scuola perché non c'era nessuno che l’aiutasse ad andare in bagno. E’ successo a Genova. Lo denuncia Marco Macri, portavoce di Genova inclusiva e referente nazionale della rete caregiver disabilità Italia. La ragazza per anni ha praticato sport, arrivando a competere nel tennis tavolo paralimpico. Mai un ostacolo, che arriva invece quando la ragazza va a scuola. Frequentava regolarmente il proprio istituto con una sola necessità: avere qualcuno che potesse assisterla nel trasferimento dalla carrozzina ai servizi igienici. Un bisogno elementare, non un privilegio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nessuno l'aiuta ad andare in bagno, una 17enne disabile cambia scuola a Genova: "Mi hanno umiliata e derisa" Articoli correlati C’è una vitamina che aiuta ad andare al bagno, secondo uno studio: in quali cibi si trovaAnalizzando i dati di centinaia di migliaia di persone, i ricercatori hanno scoperto che la tiamina o vitamina B1 è strettamente associata alla... Violenza ostetrica, Giorgia: “Costretta ad andare in bagno con la porta aperta mentre un portantino mi fissava”Il racconto di Giorgia ricostruisce un parto segnato da solitudine, mancanza di consenso e trattamenti umilianti, tra manovre invasive non spiegate e... Una selezione di notizie su Nessuno l'aiuta ad andare in bagno una... Discussioni sull' argomento La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Il suicidio dell’agente Paolillo, Nordio risponde alla famiglia: Aperta inchiesta interna al carcere di Turi; Nessuno ferma più il petrolio. L’Aie: Mai così nella storia; L’Ue difenderà Cipro? E come?. #Ghilarza, il premio letterario finisce senza vincitori: nessuno dei finalisti ha potuto raggiungere la #Sardegna. "Avevano altri impegni" - facebook.com facebook Per l’Inter nel post partita non parla nessuno in segno di disappunto. @SkySport x.com