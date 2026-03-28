F1 Antonelli svetta nelle FP3 Beffato George Russell Leclerc davanti a Piastri

Nelle prove libere 3 di Formula 1, Antonelli si è posizionato in testa alla classifica, lasciando indietro Russell, che ha terminato con il secondo tempo. Leclerc ha concluso la sessione davanti a Piastri. La sessione si è svolta senza incidenti significativi e i tempi registrati saranno determinanti per la griglia di partenza del prossimo Gran Premio.

Come dice il proverbio, l’appetito vien mangiando. Sembra essere in bolla Andrea Kimi Antonelli, il quale ha segnato il miglior tempo anche in occasione della terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP del Giappone, terzo atto del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul tracciato di Suzuka. Prestazione superlativa per il pilota italiano, il quale ancora una volta ha dato non poco filo da torcere al compagno di squadra George Russell, costretto ad accontentarsi del secondo posto. Performance nel complesso di alto livello per la scuderia guidata da Toto Wolff, apparsa come da pronostico più veloce rispetto alla concorrenza e dunque candidata numero uno per la pole position. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Antonelli svetta nelle FP3. Beffato George Russell, Leclerc davanti a Piastri Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli beffa Russell nelle FP3, Leclerc davanti a Piastri. Alle 7:00 le qualifiche F1, risultati e classifica FP3 GP Australia 2026: Russell svetta su Hamilton e Leclerc. 4° Piastri, 7° Antonelli alle spalle di VerstappenUn clamoroso George Russell ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale... Tutti gli aggiornamenti su Beffato George Russell GP Giappone 2026, Antonelli appena dietro Russell nelle FP1. Ferrari insegue anche la McLarenTutto come previsto. Il duo composto da George Russell e Andrea Kimi Antonelli ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del ... oasport.it F1, Antonelli sotto pressione: Il Mondiale è nelle sue mani. Montoya è spietato: Russell lo deve distruggereFormula 1, Antonelli sotto pressione: Il Mondiale è nelle sue mani. Montoya è spietato: Russell lo deve distruggere ... sport.virgilio.it