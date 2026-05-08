Adunata Alpini scatta l' operazione sicurezza | ecco come Genova gestisce l’invasione delle Penne Nere

A Genova, da venerdì mattina, sono stati messi in atto diversi controlli e presidi per assicurare la sicurezza durante la 97esima Adunata degli Alpini, che si svolge in città fino a domenica. Le forze dell’ordine hanno disposto un grande schieramento di personale e mezzi, con l’obiettivo di gestire l’afflusso di partecipanti e visitatori previsti per l’evento. La città si prepara a ospitare un grande numero di persone in questi giorni.

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Ampio dispiegamento di forze, a partire dalla mattinata di venerdì 8 maggio, per garantire la sicurezza durante la 97esima Adunata degli Alpini, in programma in città fino a domenica. Sono 400mila le persone attese in città, molte delle quali già arrivate, tra partecipanti, associati Ana.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate 97^ Adunata Nazionale degli Alpini: Genova capitale delle Penne Nere, tra memoria e celebrazioneSi avvicina uno degli appuntamenti più attesi del 2026: dopo 25 anni dall'ultima volta, da venerdì 8 a domenica 10 maggio Genova si trasforma nella... A Genova manifesti choc contro gli Alpini. Il centrodestra in difesa delle penne nere, sinistra mutaClima avvelenato a Genova alla vigilia dell’Adunata nazionale degli Alpini, attesa nel weekend con oltre 400mila presenze. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 97ª Adunata Nazionale Alpini: scatta il piano straordinario del Comune di Genova; Adunata degli alpini, la chiusura dei parchi scatta con un giorno d’anticipo: Per tutelare il verde pubblico; Adunata degli Alpini, scatta l'ordinanza anti-vetro e stop a spray, petardi e oggetti pericolosi nelle aree più affollate; Adunata degli Alpini, scatta il piano parcheggi per i residenti: posti gratis, tariffe ridotte e nuove aree di sosta. Tutte le informazioni -. Genova abbraccia gli Alpini: alzabandiera in piazza De Ferrari apre la 97ª Adunata nazionaleTra il Canto degli italiani, fanfare e piazza gremita di penne nere, si è aperta a Genova la 97ª Adunata nazionale degli Alpini. Autorità civili e militari ... ilsecoloxix.it Alzabandiera a Genova, al via 97^ Adunata nazionale degli AlpiniCon l'alzabandiera e l'esecuzione dell'Inno di Mameli si è aperta a Genova la 97^ adunata nazionale degli Alpini. (ANSA) ... ansa.it GenovaQuotidiana. . Adunata degli alpini, l'alzabandiera. La piazza intona "Il canto degli Italiani", inno d'Italia. Il testo originale, scritto a lapis da Goffredo Mameli, è conservato nel Museo del Risorgimento in via Lomellini. La prima esecuzione pubblica avvenn - facebook.com facebook Genova, adunata degli alpini al via (con polemiche): domenica il clou con 90 mila penne nere x.com