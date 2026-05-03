Alpini e militari molestie seriali Le scritte choc a Genova in vista dell’adunata annuale

A Genova si avvicina l’adunata annuale degli Alpini, evento che ogni anno richiama migliaia di partecipanti. Tuttavia, le settimane che precedono l’appuntamento sono state segnate da polemiche e tensioni, con alcune scritte offensive ritrovate in diverse zone della città. La presenza di messaggi riguardanti presunte molestie seriali tra alpini e militari ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine.

Il prossimo weekend a Genova è atteso l’annuale raduno degli Alpini che, ormai da settimane, genera polemiche in città. Dai candidati di sinistra alle scorse elezioni regionali che hanno insultato gli Alpini alle rimostranze ideologiche di Non una di meno, ora che si avvicina il giorno dell’appuntamento anche sui muri della città hanno iniziato a comparire scritte ignobili contro il corpo militare, uno dei più medagliati dell’Esercito Italiano. “Attenzione Alpini, molestatori in città”, “Remigriamo gli Alpini”, “Alpini e militari, molestie seriali”, si legge nei muri del centro storico, come denunciato dal Sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Alpini e militari, molestie seriali”. Le scritte choc a Genova in vista dell’adunata annuale Notizie correlate Bassano, il concerto dei cori alpini in vista dell’adunata di Genova? Cosa sapere Il 1 maggio 2026 il Remondini di Bassano ospita il concerto dei cori alpini. Leggi anche: Adunata Alpini Genova 2026: chiudono scuole, parchi e giardini. Tutte le novità Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scritte contro gli Alpini, scoppia la polemica: Salis si dissoci; Attenzione Alpini, molestatori in città: scritte nella notte a Genova, Salvini rilancia sui social; Genova, scritte contro gli Alpini nel centro storico; Scritte contro gli Alpini in via San Luca. Rauti: Vergognose le scritte contro gli Alpini a GenovaSottosegretaria alla Difesa: Sono certa che Genova saprà e vorrà accogliere la 97ª Adunata nazionale con lo spirito festoso che merita ... telenord.it Alpini e militari, molestie seriali. Le scritte choc a Genova in vista dell’adunata annualeDa settimane nel capoluogo ligure l’allerta è altissima per l’arrivo degli Alpini, soprattutto per le intemperanze della sinistra radicale ... msn.com Gli alpini a Genova nel 2001 (foto di Dorina) - facebook.com facebook A Pinzano al Tagliamento, sede del Decimo cantiere della ricostruzione post sisma del 6 maggio 1976, abbiamo onorato chi contribuì a rialzare il Friuli, insieme a tanti alpini, ai vertici ANA - con il presidente nazionale Sebastiano Favero - e al Ministro Luca Cir x.com