Alpini e militari molestie seriali Le scritte choc a Genova in vista dell’adunata annuale

Da ilgiornale.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova si avvicina l’adunata annuale degli Alpini, evento che ogni anno richiama migliaia di partecipanti. Tuttavia, le settimane che precedono l’appuntamento sono state segnate da polemiche e tensioni, con alcune scritte offensive ritrovate in diverse zone della città. La presenza di messaggi riguardanti presunte molestie seriali tra alpini e militari ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine.

Il prossimo weekend a Genova è atteso l’annuale raduno degli Alpini che, ormai da settimane, genera polemiche in città. Dai candidati di sinistra alle scorse elezioni regionali che hanno insultato gli Alpini alle rimostranze ideologiche di Non una di meno, ora che si avvicina il giorno dell’appuntamento anche sui muri della città hanno iniziato a comparire scritte ignobili contro il corpo militare, uno dei più medagliati dell’Esercito Italiano. “Attenzione Alpini, molestatori in città”, “Remigriamo gli Alpini”, “Alpini e militari, molestie seriali”, si legge nei muri del centro storico, come denunciato dal Sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

alpini e militari molestie seriali le scritte choc a genova in vista dell8217adunata annuale
© Ilgiornale.it - “Alpini e militari, molestie seriali”. Le scritte choc a Genova in vista dell’adunata annuale

Notizie correlate

Bassano, il concerto dei cori alpini in vista dell’adunata di Genova? Cosa sapere Il 1 maggio 2026 il Remondini di Bassano ospita il concerto dei cori alpini.

Leggi anche: Adunata Alpini Genova 2026: chiudono scuole, parchi e giardini. Tutte le novità

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Scritte contro gli Alpini, scoppia la polemica: Salis si dissoci; Attenzione Alpini, molestatori in città: scritte nella notte a Genova, Salvini rilancia sui social; Genova, scritte contro gli Alpini nel centro storico; Scritte contro gli Alpini in via San Luca.

alpini e militari molestieRauti: Vergognose le scritte contro gli Alpini a GenovaSottosegretaria alla Difesa: Sono certa che Genova saprà e vorrà accogliere la 97ª Adunata nazionale con lo spirito festoso che merita ... telenord.it

alpini e militari molestieAlpini e militari, molestie seriali. Le scritte choc a Genova in vista dell’adunata annualeDa settimane nel capoluogo ligure l’allerta è altissima per l’arrivo degli Alpini, soprattutto per le intemperanze della sinistra radicale ... msn.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.