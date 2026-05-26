Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Genova dopo aver rapinato un passante al mercato di via Reta, colpendolo e minacciandolo con una forbice. La vittima è stata aggredita durante l’episodio, che si è concluso con l’intervento della Polizia, che ha fermato l’uomo poco dopo.

Un arresto e una denuncia per rapina, minacce e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere a Genova. Un 27enne marocchino è stato fermato dopo aver sottratto con violenza uno smartphone a un uomo presso il mercato di via Reta, per poi aggredirlo e minacciarlo con una forbice. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, come comunicato dalle forze dell’ordine. La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato alle 07.15 in via Reta, dove la Sala Operativa della Questura ha segnalato una rapina appena avvenuta al mercato. Gli agenti del... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Genova, rapina un passante al mercato di via Reta, lo picchia e lo minaccia con le forbici

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