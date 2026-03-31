Bergamo macellaio marocchino minaccia picchia e stup la moglie Lei lo incastra con un video

Un uomo di origini marocchine è stato arrestato a Bergamo dopo aver minacciato e aggredito la moglie, che ha successivamente raccolto le prove dell’accaduto con un video. Secondo quanto denunciato, l’uomo avrebbe estratto un coltello e la avrebbe costretta a ripetere rapporti sessuali. La vicenda è stata portata all’attenzione delle forze dell’ordine e giudiziaria.

Ha estratto un grosso coltello e minacciato la moglie, per costringerla ad avere ripetuti rapporti sessuali. Lei però lo ha ripreso mentre girava per casa brandeggiando l’arma e ha inoltrato i video ai parenti, prima che lui li cancellasse e scagliasse il telefono contro al muro. Quelle immagini, insieme alla querela della vittima, hanno permesso ai carabinieri della stazione di Fiorano al Serio, in provincia di Bergamo, di arrestare l’uomo, u n macellaio 35enne di nazionalità marocchina, per violenza sessuale e maltrattamenti. Era da tempo che la vittima, connazionale di 39 anni, tra le mura domestiche subiva violenze e intimidazioni, anche davanti ai tre figli minorenni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bergamo, macellaio marocchino minaccia, picchia e “stup la moglie. Lei lo incastra con un video Articoli correlati Mantova, picchia la moglie con un tubo di metallo: arrestato marocchinoHa preso il telefono mentre la madre urlava dal dolore e il padre continuava a colpirla. Picchia la moglie con un tubo davanti ai figli piccoli: arrestato 37enne marocchinoCastiglione delle Stiviere (Mantova), 12 aprile 2026 – Un marocchino di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali aggravate con...