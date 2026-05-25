A Piacenza, un uomo di 34 anni ha bloccato un passante alle spalle, minacciandolo con una bottiglia rotta e portando via portafoglio e telefono. La polizia è intervenuta e ha arrestato il sospetto.

Un arresto per rapina nella zona di piazzale Roma a Piacenza. Un uomo di 34 anni, di origine straniera e residente in città, è stato fermato dopo aver sottratto telefono e portafoglio a un 55enne piacentino, minacciandolo con una bottiglia di vetro. L’episodio si è verificato nella mattinata, quando una chiamata al 112 ha fatto scattare l’operazione delle forze dell’ordine. La segnalazione e l’arrivo dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato con una telefonata giunta alla Centrale Operativa nella mattinata. La segnalazione riguardava la presenza di due uomini che stavano litigando in strada nella zona di piazzale Roma, con uno dei due che avrebbe impugnato una bottiglia di vetro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Piacenza, blocca un passante alle spalle e lo rapina minacciandolo con una bottiglia rotta

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