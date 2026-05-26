Un uomo di 45 anni ecuadoriano è stato arrestato a Genova dopo che nelle sue proprietà sono stati trovati 1,5 chili di cocaina nascosti in un box a Sestri Ponente. La droga è stata sequestrata durante un'operazione delle forze dell’ordine. L’uomo è stato portato in cella e ora si trova in custodia in attesa di ulteriori accertamenti.

Fermato un 45enne ecuadoriano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio a Genova. L’uomo è stato arrestato dopo che gli agenti della Squadra Mobile hanno scoperto un’attività di spaccio nella zona di Sestri Ponente, utilizzando un box come deposito per la droga. Le indagini e la scoperta dell’attività illecita Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nelle ultime settimane gli investigatori della Squadra Mobile di Genova hanno raccolto informazioni su una possibile attività di spaccio nella delegazione di Sestri Ponente. Le indagini si sono concentrate su un soggetto sudamericano che, secondo le segnalazioni, avrebbe utilizzato un box come luogo di appoggio per la gestione della droga. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Genova, nasconde un chilo e mezzo di cocaina dentro al box: arrestato

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Oltre due tonnellate di cocaina sequestrate al porto di Genova

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