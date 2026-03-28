L’influencer arrestato con un chilo e mezzo di cocaina

Un influencer salentino di 65 anni, noto per i suoi video di scherzi pubblicati sui social e seguito da oltre 45.000 persone su Instagram, è stato fermato dalla Guardia di Finanza di Lecce. Durante l’arresto, sono stati trovati e sequestrati circa un chilo e mezzo di cocaina. L’indagine ha portato al suo fermo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 65enne Salvatore Mazzotta, uno tra i volti salentini più conosciuti del web per i suoi scherzi nei bar diventati virali con oltre 45mila follower su Instagram, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Lecce per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Mazzotta è stato sorpreso dai finanzieri vicino alla sua abitazione a Lecce con una busta contenente due involucri con 1,5 chili di cocaina. La droga, secondo gli inquirenti, era destinata al mercato locale e al dettaglio avrebbe potuto fruttare 200 mila euro. Totò Mazzotta. Noto sui social con il nome di Totò Mazzotta, l’influencer di Lecce è diventato popolare principalmente per la realizzazione di video-scherzi all’interno di bar e attività commerciali del Salento. 🔗 Leggi su Open.online

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