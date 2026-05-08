Rifiuti abbandonati nel vigneto ma dentro c' era oltre mezzo chilo di cocaina

Nel vigneto sono stati trovati rifiuti abbandonati durante la notte, un episodio che si ripete frequentemente nella zona. Tuttavia, tra i rifiuti sono stati rinvenuti più di mezzo chilo di cocaina, un quantitativo considerevole che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. L’area è stata sottoposta a controlli e si stanno svolgendo le indagini per chiarire la provenienza della sostanza e le eventuali responsabilità.

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A prima vista sembravano solo dei rifiuti abbandonati nottetempo in mezzo a un vigneto; un classico – e purtroppo diffuso – gesto di inciviltà, di quelli come se ne vedono tanti anche nella nostra provincia. Le cose, però, stavano in maniera completamente diversa.Infatti, all’interno di un.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Droga tra Fondi, Latina e Pontinia: tre arresti e oltre mezzo chilo di cocaina sequestratoLatina, 23 aprile 2026 – Tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato in due distinte operazioni contro lo spaccio di sostanze... Oltre mezzo chilo di cocaina trasportato in auto: la polizia incastra un uomo e una donnaTrasportavano in auto oltre mezzo chili di cocaina quando sono stati fermati dalla polizia e sottoposti a un controllo. Una raccolta di contenuti Rifiuti pericolosi abbandonati nel bosco. Scattano tre denunceCinquanta sacchi con all’interno scarti pericolosi sono stati abbandonati lungo una strada di campagna poco dopo la frazione Fornace, un proseguimento della via Cassia per Siena tra il bosco e le ... lanazione.it Rifiuti speciali abbandonati nel bosco, alcuni contenevano materiali pericolosi. Tre denunce a San Casciano Val di PesaI militari, intervenuti a seguito di una segnalazione, sono andati in località Bargino, in una zona compresa tra via Cassia per Siena e il Borro delle Tane. Qui hanno accertato la presenza di circa ... lanazione.it