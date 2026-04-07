Clan Senese sequestro da un milione di euro tra auto di lusso e orologi

Le forze dell'ordine hanno sequestrato beni per oltre un milione di euro a membri di un clan senese, tra cui auto di lusso e orologi di valore. Tra i destinatari del provvedimento ci sono un uomo noto come fratello di un boss della criminalità e un ex collaboratore di un noto esponente di spicco. L'operazione si inserisce in un'indagine più ampia contro attività illecite legate alla criminalità organizzata.

Sequestrati beni per oltre un milione di euro a esponenti della criminalità organizzata. Tra questi Angelo Senese, fratello del boss Michele Senese detto “O’ Pazz”, ed Ettore Abramo detto “Pluto” ex braccio destro di Fabrizio Piscitelli “Diabolik”. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dai pm della direzione distrettuale Antimafia di Roma. Il ‘Bove’, l’orologio del boss e la vendetta mancata. Così a Roma si è sfiorata una guerra tra clan di Camorra L’operazione, che si inquadra nella strategia di contrasto ai patrimoni illeciti attraverso l'istituto della... 🔗 Leggi su Romatoday.it

Auto, orologi di lusso e conti correnti per oltre 1 milione sequestrati: colpito il boss Angelo SeneseSequestrati beni per oltre un milione a quattro indagati per mafia, tra cui Angelo Senese.

Si intrufola nella camera di un hotel di lusso in zona Porta Venezia e cerca di rubare gioielli e orologi per un milione di euroMilano, 15 febbraio 2025 – Tentato furto dal valore di circa un milione di euro in un hotel di lusso nella zona di Porta Venezia, a Milano.

Temi più discussi: Delmastro? Ci ha fatto beneficenza. L'interrogatorio di Caroccia e la figlia; Caso Bisteccheria d'Italia: proseguono gli accertamenti. In settimana i primi interrogatori; Caso Delmastro, indagine sui Caroccia: Nel ristorante soldi del clan Senese. Si dimette anche l'assessora piemontese Chiorino; Camorra, politica e soldi sporchi: l’ombra del clan Senese su Le 5 Forchette.

Meloni replica a foto con pentito clan Senese: Mio impegno contro la mafia è cristallinoLeggi su Sky TG24 l'articolo Meloni replica a foto con pentito clan Senese: 'Mio impegno contro la mafia è cristallino' ... tg24.sky.it

Meloni e il clan Senese: il selfie che accende il dibattito sui legami tra criminalità organizzata e politicaUna fotografia del 2019 riapre un capitolo inquietante sul rapporto tra politica e criminalità organizzata. La trasmissione Report (Rai?3) ha ricostruito come esponenti di Fratelli d’Italia siano stat ... globalist.it

RISPOSTA DI REPORT ALLA NOTA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SULLA PRESENZA DELL'ESPONENTE DEL CLAN SENESE IN PARLAMENTO. In merito alla foto pubblicata da Report del referente del Clan Senese, Gioacchino Amico e Giorgia Meloni, - facebook.com facebook

Il pentito del clan Senese con Meloni, Report: «Vicino a FdI» x.com