Clan Senese sequestro da un milione di euro tra auto di lusso e orologi

Da romatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell'ordine hanno sequestrato beni per oltre un milione di euro a membri di un clan senese, tra cui auto di lusso e orologi di valore. Tra i destinatari del provvedimento ci sono un uomo noto come fratello di un boss della criminalità e un ex collaboratore di un noto esponente di spicco. L'operazione si inserisce in un'indagine più ampia contro attività illecite legate alla criminalità organizzata.

Sequestrati beni per oltre un milione di euro a esponenti della criminalità organizzata. Tra questi Angelo Senese, fratello del boss Michele Senese detto “O’ Pazz”, ed Ettore Abramo detto “Pluto” ex braccio destro di Fabrizio Piscitelli “Diabolik”. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dai pm della direzione distrettuale Antimafia di Roma. Il ‘Bove’, l’orologio del boss e la vendetta mancata. Così a Roma si è sfiorata una guerra tra clan di Camorra L’operazione, che si inquadra nella strategia di contrasto ai patrimoni illeciti attraverso l'istituto della... 🔗 Leggi su Romatoday.it

Auto, orologi di lusso e conti correnti per oltre 1 milione sequestrati: colpito il boss Angelo SeneseSequestrati beni per oltre un milione a quattro indagati per mafia, tra cui Angelo Senese.

Si intrufola nella camera di un hotel di lusso in zona Porta Venezia e cerca di rubare gioielli e orologi per un milione di euroMilano, 15 febbraio 2025 – Tentato furto dal valore di circa un milione di euro in un hotel di lusso nella zona di Porta Venezia, a Milano.

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