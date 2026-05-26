I dati della Banca d’Italia mostrano che a Genova e provincia i grandi gruppi con ricavi superiori a un miliardo e migliaia di dipendenti stanno modificando il panorama economico locale. Queste aziende hanno un ruolo crescente nel tessuto produttivo, contribuendo in modo significativo alle attività economiche e occupazionali della zona. La presenza di questi colossi si riflette in una trasformazione strutturale del sistema economico locale.

I nuovi dati della Banca d’Italia delineano oggi i rapporti di forza economici che muovono Genova e la sua provincia, rivelando come i colossi con ricavi a nove zeri e migliaia di dipendenti stiano ridisegnando il tessuto produttivo locale. L’analisi dei bilanci più recenti mette in luce una dinamica complessa tra le grandi aziende storiche in crescita verticale e realtà sorprendenti che operano fuori dal capoluogo. I pilastri del motore genovese tra shipping e grandi opere. Il cuore pulsante dell’economia ligure si poggia su tre settori strategici che garantiscono stabilità e occupazione a decine di migliaia di lavoratori. Lo shipping continua a rappresentare un asse fondamentale per il territorio, affiancato dalla gestione delle grandi infrastrutture e dalle attività legate alle opere pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova e provincia: i giganti da miliardi che guidano l’economia

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