Genova e provincia | i giganti da miliardi che guidano l’economia

Da ameve.eu 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I dati della Banca d’Italia mostrano che a Genova e provincia i grandi gruppi con ricavi superiori a un miliardo e migliaia di dipendenti stanno modificando il panorama economico locale. Queste aziende hanno un ruolo crescente nel tessuto produttivo, contribuendo in modo significativo alle attività economiche e occupazionali della zona. La presenza di questi colossi si riflette in una trasformazione strutturale del sistema economico locale.

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I nuovi dati della Banca d’Italia delineano oggi i rapporti di forza economici che muovono Genova e la sua provincia, rivelando come i colossi con ricavi a nove zeri e migliaia di dipendenti stiano ridisegnando il tessuto produttivo locale. L’analisi dei bilanci più recenti mette in luce una dinamica complessa tra le grandi aziende storiche in crescita verticale e realtà sorprendenti che operano fuori dal capoluogo. I pilastri del motore genovese tra shipping e grandi opere. Il cuore pulsante dell’economia ligure si poggia su tre settori strategici che garantiscono stabilità e occupazione a decine di migliaia di lavoratori. Lo shipping continua a rappresentare un asse fondamentale per il territorio, affiancato dalla gestione delle grandi infrastrutture e dalle attività legate alle opere pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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