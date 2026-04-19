Motor Valley Intorno ai sei ' giganti' un ecosistema da 347 miliardi

La Motor Valley dell’Emilia-Romagna comprende sei grandi aziende del settore automobilistico e motociclistico. Oltre ai marchi più noti, questa area si caratterizza per un insieme di competenze e specializzazioni che formano un sistema complesso. Si tratta di un ecosistema economico che, secondo le stime, ha un valore complessivo di 347 miliardi di euro. La rete di aziende e professionisti coinvolti si estende ben oltre i nomi più conosciuti.

La Motor Valley emiliano-romagnola non è costituita solamente dai grandi marchi automobilistici e motociclistici noti in tutto il mondo, ma rappresenta una vera e propria "rete neurale" in cui competenze e specializzazioni si intrecciano, generando un valore economico e occupazionale senza pari.È.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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