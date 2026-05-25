Chi controlla l' economia di Genova | la classifica dei giganti da miliardi di euro e migliaia di assunti

A Genova, tre settori dominano l’economia: lo shipping, le grandi opere infrastrutturali e la grande distribuzione. Le aziende leader registrano ricavi di oltre un miliardo di euro e impiegano migliaia di lavoratori. Questi giganti economici sono i principali attori che influenzano il panorama locale, con una presenza consolidata in porti, cantieri e punti vendita. I dati evidenziano un sistema economico basato su grandi imprese con ricavi elevati e forza lavoro significativa.

Ricavi a nove zeri, migliaia di dipendenti e tre principali settori d'azione: lo shipping, le grandi opere infrastrutturali e la grande distribuzione. I dati degli ultimi bilanci in possesso della Banca d'Italia fotografano lo stato di salute del tessuto imprenditoriale genovese, confermando una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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