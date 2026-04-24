Malattie rare e supporto alle famiglie | una serata di confronto con esperti del settore

Dopo la grande partecipazione alla Run4Rare di febbraio, con più di 3.000 persone che hanno colorato di blu le strade di Cesena, si è tenuto un incontro dedicato alle malattie genetiche rare. L’evento ha visto la presenza di esperti e rappresentanti istituzionali, che hanno discusso delle sfide affrontate dalle famiglie coinvolte. Si tratta di un momento di confronto volto a approfondire le problematiche legate alla diagnosi e al supporto per chi vive con queste patologie.

Dopo il travolgente successo della Run4Rare, che lo scorso febbraio ha visto oltre 3 mila persone colorare di blu le strade di Cesena, l’impegno per la sensibilizzazione sulle malattie genetiche rare prosegue con un importante appuntamento istituzionale e conviviale. Il Rotaract Club Cesena.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Focus sulle malattie rare. Il convegno di Atr Italia con gli esperti nazionali Una ‘Pizza per la ricerca’: serata solidale per sostenere lo studio sulle malattie rareUna ‘Pizza per la ricerca’, è l’appuntamento organizzato da fondazione Acaref sabato 28 alle 20, in occasione della giornata mondiale delle malattie... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Malattie rare, torna la campagna Telethon ‘io per lei’: in piazza a maggio i cuori di biscotto per sostenere la ricerca; Malattie rare: implementati al Gaslini i PDTA per le sindromi SEU e VOD; Malattie Rare Nefrologiche, a Busto Arsizio ambulatori dedicati; Malattie rare, 8 anni per una diagnosi. Programma Telethon dà risposte a 1 bambino su 2. Nasce la Fondazione Lennox-Gastaut: una nuova speranza per le malattie rarePresentata al Gaslini l'evoluzione dell'associazione nazionale: al via nuovi progetti di ricerca e supporto per le famiglie colpite dalla grave encefalopatia epilettica ... lavocedigenova.it Malattie rare. Benefici previdenziali, sostegno genitorialità e Fondo solidarietà per famiglie. Il ddl De Filippo (Pd)Riconosciuto il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di almeno venticinque anni di contributi previdenziali. quotidianosanita.it Pianeta Salute TV. . La ricerca sulle malattie rare accelera tra innovazione terapeutica e accesso alle cure. In questa puntata di REP – I reportage di Pianeta Salute TV approfondiamo le nuove prospettive nella lotta contro la distrofia muscolare di Duchenne, - facebook.com facebook Decennale del Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia: c'è tempo per candidarsi fino al 30 aprile 2026! Che aspetti Scopri come partecipare malattierare.gov.it/news/dettaglio… #linguaggioinclusivo #consapevolezza #comunicazioneso x.com