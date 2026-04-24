Malattie rare e supporto alle famiglie | una serata di confronto con esperti del settore

Da cesenatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la grande partecipazione alla Run4Rare di febbraio, con più di 3.000 persone che hanno colorato di blu le strade di Cesena, si è tenuto un incontro dedicato alle malattie genetiche rare. L’evento ha visto la presenza di esperti e rappresentanti istituzionali, che hanno discusso delle sfide affrontate dalle famiglie coinvolte. Si tratta di un momento di confronto volto a approfondire le problematiche legate alla diagnosi e al supporto per chi vive con queste patologie.

Dopo il travolgente successo della Run4Rare, che lo scorso febbraio ha visto oltre 3 mila persone colorare di blu le strade di Cesena, l’impegno per la sensibilizzazione sulle malattie genetiche rare prosegue con un importante appuntamento istituzionale e conviviale. Il Rotaract Club Cesena.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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