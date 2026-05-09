Malattie rare dopo l’impresa in cargo bike fino in Puglia arriva la nuova Dade in moto verso la vittoria

Dopo aver percorso in cargo bike da Riccione a Santa Maria di Leuca nel 2025, il piccolo Davide e suo padre Simone Tura riprendono il viaggio, questa volta in moto. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie rare. La nuova iniziativa, denominata “Dade in moto verso la vittoria”, segue l’impresa precedente e mira a portare attenzione su questa tematica.

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Dopo aver commosso l’Italia nel 2025 con l’eroica impresa in cargo bike da Riccione a Santa Maria di Leuca, il piccolo Davide e papà Simone Tura tornano in sella. Questa volta il testimone passa dai pedali ai motori con la nuova edizione di “Dade in moto verso la Vittoria – Rare Disease Motorun”.🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate In centro storico si corre per le malattie genetiche rare, da piazza del Popolo parte la "Run for rare"Le malattie genetiche rare, considerate nel loro insieme, rappresentano una realtà molto più diffusa di quanto si creda comunemente. Malattie rare: arriva il nuovo farmaco per l’ipoparatiroidismoUna svolta clinica per i pazienti affetti da ipoparatiroidismo in Italia si concretizza con l’approvazione della rimborsabilità per la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Malattie rare, Neopharmed Gentili accelera in Europa: accordo con BioCryst per navenibart; Cosa significa convivere con il diabete di tipo 1 oggi: l’esperienza di Rita Stara; Malattie rare: l'odissea dei 100mila con una patologia non diagnosticata; Malattie rare, parte da Milano la campagna Cl3ar per la salute dei reni. Dade in moto verso la Vittoria, a Riccione il motorun della solidarietà per le malattie rareDa Riccione a San Marino passando per Coriano e Rimini: motori, testimonianze e ricerca al centro dell’evento dedicato a Davide e Vittoria ... altarimini.it Dopo la maxi operazione Catalyst da 4,1 mld di dollari l’italiana Angelini studia nuove acquisizioniE’ stata la più grande operazione internazionale di un’azienda tricolore nel comparto farmaceutico. E non è finita qui, annuncia il ceo Sergio Marullo di Condojanni. In campo anche a Blackstone e Cdp ... milanofinanza.it 9-17 maggio 2026 Settimana della Celiachia Intolleranza al #glutine che accomuna in Italia più di 600mila persone ma oltre la metà non ha una diagnosi Si può presentare in forme rare e può associarsi a #malattierare (sindrome di Turner e di Williams) t x.com