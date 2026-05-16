L’occasione Bernardo è anche quella per ripristinare il feeling sul mercato tra Comolli e Spalletti

Da juventusnews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’occasione Bernardo rappresenta anche un momento di verifica tra le parti coinvolte nel mercato, con l’obiettivo di ristabilire un rapporto di collaborazione tra i responsabili delle operazioni e l’allenatore. Questo incontro si inserisce in un quadro di interlocuzioni che proseguono da tempo, con l’intento di definire strategie e obiettivi condivisi. La riunione si svolge in un momento di attenzione generale, con discussioni concentrate sulle prossime mosse e sulle eventuali opportunità di mercato.

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