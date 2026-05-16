L’occasione Bernardo è anche quella per ripristinare il feeling sul mercato tra Comolli e Spalletti

L’occasione Bernardo rappresenta anche un momento di verifica tra le parti coinvolte nel mercato, con l’obiettivo di ristabilire un rapporto di collaborazione tra i responsabili delle operazioni e l’allenatore. Questo incontro si inserisce in un quadro di interlocuzioni che proseguono da tempo, con l’intento di definire strategie e obiettivi condivisi. La riunione si svolge in un momento di attenzione generale, con discussioni concentrate sulle prossime mosse e sulle eventuali opportunità di mercato.

Corsa a Bernardo Silva (CorSport): la Juventus è in vantaggio su chiunque. Le ultimissime Nico Gonzalez verso l’addio definitivo: vicino l’accordo tra Juve e Atletico. Tutti i dettagli Bernardo Silva, è solo Juve-Barcellona: l’offerta sul piatto. Dipende tutto dalla Champions e da. Comolli Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. Tutto sul giocatore classe 2007 Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. Ecco dove saranno nella prossima Serie C Juventus e TikTok conquistano la medaglia d’oro ai Football Business Awards con il documentario “Dream like Juventus Women” Juventus Women in Champions League: percorso e insidie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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