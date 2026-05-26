Il presidente del governo spagnolo ha partecipato a un evento alla FAO a Roma, incentrato sulla sicurezza alimentare e la nutrizione sotto pressione a causa del conflitto in Medio Oriente. Durante il suo intervento, ha affermato che usare la fame come arma rappresenta una violazione del diritto internazionale. La discussione si è concentrata sulle conseguenze del conflitto sulla sicurezza alimentare nella regione.

Il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez è intervenuto a Roma, presso la sede della FAO, all’evento dedicato a “Sicurezza alimentare e nutrizione sotto pressione: conseguenze del conflitto in Medio Oriente ”. Nel suo intervento, Sánchez ha sottolineato come la guerra rappresenti una delle più gravi tragedie per l’umanità, soprattutto quando è accompagnata dalla fame, definita come una vera e propria “arma” sempre più utilizzata nei conflitti contemporanei perché “molto più economica dei missili”. Il premier spagnolo ha parlato di una “flagrante violazione del diritto internazionale umanitario”, citando oltre 20mila attacchi negli ultimi otto anni contro mercati, terre agricole e sistemi di distribuzione alimentare in diversi scenari di guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Sanchez alla FAO: "La fame usata come arma è una violazione del diritto"

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