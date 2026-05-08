A Gaza la fame è usata come arma contro donne e bambini la denuncia di Msf sulla malnutrizione

A Gaza, molte persone stanno affrontando gravi problemi legati alla malnutrizione, secondo quanto riferito da Medici Senza Frontiere. La situazione si traduce in una grave carestia, colpendo principalmente donne e bambini. Nonostante l’attenzione internazionale sia rivolta altrove, i numeri di morti e di persone in difficoltà continuano a crescere. La popolazione civile si trova in condizioni di estrema vulnerabilità, con risorse di base sempre più scarse.

Lo sguardo del mondo è rivolto altrove, ma a Gaza si continua a morire. E a pagarne di più le conseguenze, come in ogni guerra, sono i bambini e le loro madri. I neonati nati tra giugno 2025 e gennaio 2026 da donne che hanno sofferto di malnutrizione durante la gravidanza mostrano condizioni di salute particolarmente critiche. Circa il 90% è nato prematuro e l’ 84% con basso peso alla nascita. In più la mortalità neonatale risulta inoltre circa doppia rispetto ai neonati nati da madri non malnutrite. Sono i dati raccolti da Medici Senza Frontiere in quattro strutture sanitarie della Striscia di Gaza, che l’organizzazione collega alle difficoltà di accesso a beni essenziali, all’insicurezza diffusa e ai danni alle infrastrutture civili e sanitarie registrati nel contesto del conflitto.🔗 Leggi su Open.online

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