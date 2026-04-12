La Global Sumud Flotilla è pronta a ripartire | mille attivisti a bordo della nuova missione umanitaria per Gaza

Oggi, domenica 12 aprile, una nuova missione umanitaria composta da mille attivisti si è imbarcata dal porto di Barcellona con destinazione Gaza. La spedizione, organizzata dalla Global Sumud Flotilla, mira a rompere l’assedio israeliano e consegnare aiuti alla popolazione civile palestinese nella Striscia di Gaza. La nave parte con l’obiettivo di portare assistenza umanitaria e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione nella regione.

Oggi, domenica 12 aprile, è in partenza dal porto di Barcellona una nuova missione della Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria via mare diretta alla Striscia di Gaza con l’obiettivo dichiarato di rompere l’assedio israeliano e consegnare aiuti alla popolazione civile palestinese. Circa 70 imbarcazioni e oltre 1.000 attivisti provenienti da una settantina di Paesi aderiscono all’iniziativa, organizzata da Freedom Flotilla Coalition (Ffc), Global Movement to Gaza, Maghreb Sumud Flotilla e Sumud Nusantara (missione asiatica con la partecipazione del governo della Malesia). Chi partecipa alla missione. A bordo delle imbarcazioni è prevista la presenza di medici, giuristi, ricercatori e volontari, insieme a ong internazionali come Greenpeace e Open Arms, che forniranno supporto tecnico, sanitario e logistico.🔗 Leggi su Open.online

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