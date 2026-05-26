Gaza | 5 morti in un raid aereo di Israele nel centro della Striscia
Cinque persone sono morte e alcune sono rimaste ferite in un attacco aereo israeliano nel centro di Gaza. L’operazione è avvenuta martedì 26 maggio 2026 e ha colpito diverse aree della Striscia. Non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di feriti. L’attacco ha causato danni e vittime nella zona centrale del territorio palestinese.
Almeno 5 persone sono state uccise e un numero imprecisato sono rimaste ferite, nella Striscia di Gaza a seguito di un attacco aereo condotto oggi, martedì 26 maggio 2026, dalle forze armate di Israele (Idf) nel centro del territorio costiero palestinese. La notizia è stata confermata all’agenzia di stampa francese Afp dal personale sanitario dell’ospedale dei martiri di Al-Aqsa di Deir el-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, che ha accolto i corpi delle vittime. Il raid aereo, condotto con un imprecisato numero di droni dall’Idf, ha colpito un’aerea a est del campo profughi di al-Maghazi. La Protezione civile del territorio costiero palestinese afferma che l’attacco “ha preso di mira un gruppo di civili”. 🔗 Leggi su Tpi.it
Israel-Gaza War: Ten Killed in Fresh Israeli Strikes in Gaza
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