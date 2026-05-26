Gaza | 5 morti in un raid aereo di Israele nel centro della Striscia

Notizia in breve

Cinque persone sono morte e alcune sono rimaste ferite in un attacco aereo israeliano nel centro di Gaza. L’operazione è avvenuta martedì 26 maggio 2026 e ha colpito diverse aree della Striscia. Non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di feriti. L’attacco ha causato danni e vittime nella zona centrale del territorio palestinese.