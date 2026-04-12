Nigeria strage nel mercato | raid aereo militare fa centinaia di morti

Un attacco aereo delle forze militari nigeriane ha colpito il mercato di Jalli Futchimiram, nel nordest del paese, causando centinaia di vittime tra i civili presenti. L’intervento militare ha provocato un alto numero di morti e feriti, senza che siano state fornite dettagli ufficiali sulle circostanze dell’operazione o sulle modalità dell’attacco. La zona interessata si trova in una regione frequentemente coinvolta in conflitti e operazioni di sicurezza.

Un violento attacco aereo condotto dalle forze armate nigeriane ha colpito il mercato di Jalli Futchimiram, situato nel nordest della Nigeria, provocando una strage che vede coinvolte diverse centinaia di civili. L’offensiva, mirata a colpire i movimenti islamisti legati alla provincia dell’Africa occidentale dell’Is, ha trasformato un centro di scambi commerciali in un luogo di morte, con un bilancio che le organizzazioni internazionali stimano in oltre cento vittime, mentre i media locali riportano cifre che raggiungono le 200 persone uccise insieme a decine di feriti. L’obiettivo tattico e l’impatto sulle popolazioni civili. Le autorità...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nigeria, strage nel mercato: raid aereo militare fa centinaia di morti Nigeria, raid aereo dei militari contro mercato nel nordest: almeno 100 morti(Adnkronos) – Decine, forse centinaia di persone sono state uccise in un raid aereo delle forze militari contro il mercato di Jalli Futchimiram, nel... Nigeria, strage nel Kwara: almeno 170 morti in un attacco armatoUn assalto di estrema violenza ha colpito la Nigeria centrale, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico e ancora provvisorio.