Le piccole imprese trovano difficile rispettare le norme europee a causa di troppa burocrazia, che rallenta la loro crescita e innovazione. Le grandi aziende si adattano più facilmente perché dispongono di risorse e strutture dedicate alla gestione delle normative. La Commissione europea sta valutando semplificazioni per ridurre gli ostacoli amministrativi, ma ancora molte imprese segnalano difficoltà nel rispettare i requisiti senza un supporto adeguato.

? Punti chiave Come può la burocrazia UE bloccare l'innovazione delle piccole imprese?. Perché le grandi corporation gestiscono meglio le norme europee rispetto alle PMI?. Quali rischi corre l'Europa se non semplifica le regole sull'intelligenza artificiale?. Come può la transizione ecologica non compromettere la crescita economica nazionale?.? In Breve Angelo Mazzetti cita partnership Meta ed EssilorLuxottica per l'innovazione tecnologica.. Partecipano Silvia Fregolent, Lucio Malan, Ettore Rosato e Luca Toccalini.. Luigi Di Gregorio e Isabella Cafagna intervengono sul piano accademico e professionale.. L'evento si è svolto a Roma martedì 26 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gava: meno burocrazia UE per non frenare imprese e innovazione

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